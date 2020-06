Fledermaus und Sommerball

Für Kinder und Jugendliche wird es es auch heuer wieder ein spannendes Programm geben. Zehn- bis 14-Jährige können im Rahmen des Theaterworkshops ihr Talent auf der Bühne ausprobieren. Angelehnt an die Hauptproduktion Die Fledermaus wird Pili Cela vom 14. bis 19. Juli mit den Teilnehmern die Minifledermaus erarbeiten und am 19. Juli in einer Vorstellung im Alten Theater aufführen. Das Märchenmusical Florian, das Glückskind,frei nach Der kleine Prinz von Saint-Exupéry, steht vom 25. bis 27. Juli ebenfalls im Alten Theater auf dem Programm und zählt zu den besten Theaterstücken für Kinder. Abgerundet wird das Musikangebot mit der erfolgreichen Reihe Kino unter dem Sternenhimmel in Kooperation mit dem Citykino Steyr und einem Golfturnier im Golfclub Linz-St. Florian.

Neben dem Musikfestival ist das Steyrer Stadtfest seit 35 Jahren ein beliebter Treffpunkt. Die Kultband Opus rockt am Freitag, 27. Juli, den Stadtplatz. Am Samstagvormittag (11–12 Uhr) verwandelt sich der Stadtplatz zum längsten Laufsteg Oberösterreichs. Um 22.30 Uhr wird ein Großfeuerwerk abgefeuert. Der 6,2 km lange Stadtlauf mit dem Start um 9.30 Uhr bildet am Sonntag den sportlichen Abschluss.

Weil die Steyrer Feuerwehr heuer ihr 150-jähriges Bestehen feiert, findet der Landesfeuerwehrwettbewerb am 4. und 5. Juli in der Eisenstadt statt. Am 11. Juli machen die Oldtimer des Ennstal Classic am Stadtplatz Station. Von 11 bis 14 Uhr können die Autos der Vergangenheit bestaunt werden.

Vom 25. bis 29. August gibt es im Rahmen der Kinderuni Steyr mehr als 100 Veranstaltungen rund um die Fachhochschule Steyr und das Museum Arbeitswelt.

Mit einem großen Festakt wird am 20. und 21. September das Jubiläum 125 Jahre Steyrtalbahn gefeiert. Es wird einen Sonderzug mit historischen Garnituren geben.