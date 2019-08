Stelzer wehrt sich gegen Kritik an Förderung der KTM-Motohall

Auf KURIER-Anfrage teilt Stelzer mit: „Die KTM Motohall ist ein Meilenstein für die technisch-kulturwissenschaftliche Geschichte in Oberösterreich und nicht Teil des Betriebs. Die Förderung, eine Zusage aus dem Jahr 2015, wurde einstimmig in der Regierung – also mit Stimmen von ÖVP, FPÖ, SPÖ und Grünen – beschlossen. Darüber hinaus wird die Motohall mit Bedarfszuweisungsmitteln über die Gemeinde Mattighofen gefördert“, hieß es.

Es entspreche auch nicht dem Verständnis des Landes OÖ, „wenn versucht wird, Künstlerinnen und Künstler bzw. Kultur in unterschiedliche Träger, Sparten und Bereiche auseinanderzudividieren. Jeder Euro des Kulturbudgets wurde und wird auch künftig für Kunst und Kultur verwendet“, teilte Stelzer mit.