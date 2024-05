Klima-Aktivisten rund um Ex-ÖSV-Ass crashten Stelzer-Ansprache

Der Hintergrund: Oberösterreich ist bei Versiegelung und Bodenverbrauch österreichischer Spitzenreiter, zuletzt wurden im Zuge der Causa Ohlsdorf rund 19 Hektar Wald gerodet, ohne dass das Land Oberösterreich eine Umweltverträglichkeitsprüfung oder die Bezirkshauptmannschaft Gmunden Ersatzaufforstung verlangt hätte. Und noch am Vortag habe Stelzer gegen das EU-Renaturierungsgesetz gestimmt.

"So unterstützenswert viele Ziele in der Theorie sind, so realitätsfremd und gefährlich sind einige Maßnahmen in der Praxis", sagte der Landeshauptmann gegenüber der OÖN.