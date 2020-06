Rasern soll Fahrzeug entzogen werden

Richtsätze verdoppelt

„Wer solch eine fahrlässige Gefährdung der Verkehrssicherheit in Kauf nimmt, dem sollte die Möglichkeit einer Teilnahme am Straßenverkehr untersagt werden. Der Entzug des Fahrzeuges dient in Fällen wie diesen der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer“, sagt Steinkellner.

Auch der Salzburger Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) forderte härtere Strafen für Raser, nachdem es im Zuge des Corona-Lockdowns zu einem starken Anstieg bei schweren Tempoübertretungen kam. Erst zu Jahresbeginn hatte Schnöll die Richtsätze für Strafen bei Rasern verdoppelt.