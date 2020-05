Stehplatz am Himmel

England

Aber Vorsicht: Ein Ballonfahrer hat gewisse Rechte und Pflichten: So ist es zum Beispiel verpönt, es „fliegen“ zu nennen. Einmal einen Fuß in den Korb gesetzt, wird man mit einer Sekttaufe in den Adelsstand erhoben. „Der Brauch kommt aus. Wenn man beim Landen in den Feldern der Bauern einen Flurschaden gemacht hat, war das erlaubt – schließlich ist man ja adelig.“

Der krönende Abschluss der Alpentrophy ist die „Nacht der Ballone“ am 18. Jänner ab 18 Uhr am Hornspitzparkplatz. Fast 3000 Besucher tanzen zu einem Klangfeuerwerk Walzer, während sich in der Luft die Ballonriesen leuchtend im Dreivierteltakt drehen.

www.dachstein-alpentrophy.com