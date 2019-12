Starthaus für Skirennen in OÖ gesprengt - Sechs Burschen ausgeforscht

Die Polizei hat sechs Burschen zwischen 16 und 18 Jahren ausgeforscht , die am Dienstag ein Starthaus für Skirennen der Viehberglifte in Sandl (Bezirk Freistadt ) mit einer Kugelbombe gesprengt haben sollen. Die Gruppe dürfte den Feuerwerkskörper der Klasse F4 in Tschechien gekauft haben. Durch die Detonation wurden Kanthölzer mit zehn Zentimeter Durchmesser von der Hütte gerissen, so die Polizei .