Tod durch Kugelbombe: Bursch unterschätzte Wucht der Rakete

Der tödliche Unfall mit einer Kugelbombe in der Silvesternacht im Innviertel ist auf einen " Anwendungsfehler" des 17-jährigen Opfers zurückzuführen. Das ergab die Analyse des Spurenbildes, bestätigte Alois Ebner von der Staatsanwaltschaft Ried am Freitag einen Bericht in der Krone. Anfangs hatte es geheißen, es sei zu einer Fehlzündung gekommen. Doch der Feuerwerkskörper war nicht defekt.