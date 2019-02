„Staat allein kann Pension nicht zur Gänze sichern“

Es war ein versprechungsvoller Abend. Finanzminister Hartwig Löger (53) versprach, im heurigen Budget erstmals seit 65 Jahren einen Überschuss zu erzielen. Das sei zuletzt 1954 unter Finanzminister Reinhard Kamitz der Fall gewesen, sagte er. Und Generaldirektor Franz Gasselsberger (59) versprach der Regierung ein Denkmal zu setzen, sollte es ihr tatsächlich gelingen, den Schuldenstand von derzeit 74 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf 62 Prozent im Jahr 2021 zu senken. 1500 Gäste waren Dienstagabend in das Donauforum der Oberbank in Linz geströmt, um Löger zuzuhören und der anschließenden Diskussion mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (51) beizuwohnen. Martina Salomon, Chefredakteurin des KURIER und gebürtige Traunerin, moderierte. Ein Auszug.

Martina Salomon: Herr Landeshauptmann, Sie betonen, dass Oberösterreich Nettozahler für das Bundesbudget ist. Wollen Sie, dass das vom Finanzminister stärker berücksichtigt wird?

Thomas Stelzer: Wären wir eine Staatenunion, wären wir Nettozahler, weil das Steueraufkommen, das von Oberösterreich erbracht wird, nur zu rund 50 Prozent in das Bundesland zurückfließt.

Salomon: Das Geld wird dann unter anderem für den U-Bahn-Bau in Wien verwendet.

Stelzer: Ich wäre ein schlechter Landesvertreter, würde ich sagen, ich habe jemals genug Geld vom Bund. Das Steueraufkommen zeigt die Stärke des Landes.Wir sind aber beim öffentlichen Verkehr nicht gut genug aufgestellt. Wien, das zugegebenermaßen größer ist als Linz, hat viele U-Bahnen bekommen. Wir brauchen ein verlässliches öffentliches Verkehrssystem, vor allem im Zentralraum. Alleine sind wir damit überfordert. Aber hier laufen Gespräche.

Salomon: Sie wollen Arbeitslose in Wien bewegen, nach Oberösterreich zu gehen, um damit dem Fachkräftemangel zu begegnen. War das ein politischer Gag oder machen Sie sich da wirklich Hoffnung? Ich nehme an, Sie kennen den neuesten Spruch, der da lautet, ein echter Wiener wird nicht munter. (allgemeines Lachen)

Stelzer: Wir können zur Zeit bereits 30.000 Facharbeitskräftestellen nicht besetzen. Die Arbeitslosigkeit ist in Wien mehr als doppelt so hoch wie in Oberösterreich. Deshalb wäre das eine Chance für viele. Mit dem Zug ist man nun in einer Stunde 15 Minuten in Linz. Wir bemühen uns ernsthaft. Unser Spruch lautet, willst Du weiterkommen, musst Du nach Oberösterreich kommen.

Salomon: Es gibt eine zunehmende Konkurrenz zwischen Wien und dem Bund. Sind das bereits Vorboten des Wahlkampfes? Die Gemeinderatswahl findet 2020 statt. Wien, die Stadt, wo es so viele Arbeitslose gibt, die Stadt, wo die Menschen gegenüber anderen Bundesländern faul sind?

Löger: Man muss aufpassen, kein Wien-Bashing zu betreiben. Ich bin nicht nur in Diskussion mit Wien, sondern auch in Linz wird mein Name da oder dort kritisch kommentiert. Ich nehme für mich in Anspruch, die Dinge anzusprechen, wenn es kritische Fakten gibt, die gelöst werden müssen. Ich habe mir in Linz erlaubt, im Rahmen meiner Verantwortung für die Finanzpolizei eine Stellungnahme abzugeben (Aktenaffäre der Stadt Linz, Anm.d.Red.). Es ist richtig, hier genauer hinzusehen.

Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Wiener Unternehmer. In seiner Branche gibt es 1800 gemeldete arbeitslose Kräfte. Diesen stehen 1600 offene Stellen gegenüber. Hier haben wir offensichtlich ein Problem in der Motivation. Ich kann es schon verstehen, wenn dann ein Landeshauptmann einmal kritisch nach Wien sieht. Es kann nicht sein, dass wir das alles mitfinanzieren. Das gehört angesprochen. Das ist für mich eine fachliche Diskussion.