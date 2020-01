Sportjahr mit vielen Höhepunkten

JÄNNER Die Handball-Europameisterschaft wird – neben Norwegen und Schweden – in Österreich ausgetragen. Gespielt wird in Wien und Graz, in Linz nicht. Es steht auch kein Oberösterreicher im rot-weiß-roten Team.

FEBRUAR Die weltbesten Skispringerinnen gastieren in Hinzenbach, auf der Linzer Gugl trifft sich die Leichtathletik zum Indoor-Meeting. Der LASK tritt nebenan im Freien gegen AZ Alkmaar an, möchte unbedingt europäisch bleiben, tunlichst aber erst im Finale auf Oliver Glasners VfL Wolfsburg treffen.

MÄRZ Die Ski-Weltcup kehrt nach Hinterstoder zurück. Lokalmatador Vincent Kriechmayr will im Super-G mit Heimvorteil nach der kleinen Kristallkugel greifen. In der Fußball-Bundesliga rückt dank Punktehalbierung nach dem Grunddurchgang die Spitze zusammen, es bleibt spannend. Dennoch wird in Wien der Ruf nach einer Reform der Ligareform laut: Im Sinne der Chancengleichheit sollen künftig die Punkte von Austria und Rapid nicht halbiert, sondern verdoppelt werden.

APRIL In Linz wird zum 19. Mal Marathon gelaufen. Die Black Wings verschieben den Gewinn der Meisterschaft ein weiteres Mal auf nächstes Jahr, dann mit erneut runderneuertem Kader.

MAI Die SV Ried möchte in der 2. Liga frühzeitig alles klar machen, um die Rückkehr in die Bundesliga ausgiebig feiern zu können. Dort will der LASK, die Titelentscheidung möglichst lang hinauszögern, um am Schluss – oder auch schon vorher – die Salzburger noch zu überholen.

JUNI Die 72. Österreich-Radrundfahrt gastiert wieder im Mühlviertel, Freistadt ist Ziel- und Startort. Bei der Fußball-Europameisterschaft ist Oberösterreich mit einigen LASK-Spielern vertreten. Eigentliche Absicht der in zwölf Ländern ausgetragenen Euro 2020 ist, dass Mannschaften und Fans Flugmeilen sammeln. Bei den Airlines wird trotzdem gestreikt, das Turnier muss abgebrochen werden, alle Teams werden zu Gewinnern erklärt.

JULI Die Segler tragen auf dem Attersee einen Grand Prix aus, die Mountainbiker rund um Bad Goisern die Salzkammergut Trophy über moderate 22 oder infernalische 210 Kilometer. In Grieskirchen werden die U21-Weltmeister und U18-Europameister im Faustball gekürt. Anders als zuletzt bei der WM in Doha sollte bei den Olympischen Spielen in Tokio der Lieblingsdiskus von Lukas Weißhaidinger nicht disqualifiziert werden. Mit ihm auf Medaillenjagd: die Ebenseerin Verena Preiner.

AUGUST Die schnellsten Motorradfahrer beehren wieder die Steiermark, mittendrinnen Maximilian Kofler aus Attnang-Puchheim in der Moto3. Beim Race Around Austria geht es mit dem Rad in 24 Stunden über 560 Kilometer und 6.500 Höhenmeter rund um Oberösterreich. Start und Ziel: St. Georgen im Attergau.

SEPTEMBER Ein Jahr nach der Weltmeisterschaft wird in Ottensheim erneut auf höchstem Niveau gerudert, die World Rowing Masters Regatta gilt als inoffizielle WM 27+. In der Nachbarschaft, in Hinzenbach, tragen die Skispringer ihren Sommer Grand-Prix aus und stellen sich auf den Klimawandel ein.

OKTOBER Was in Wels als Österreichische Hallenmeisterschaft eher klein begann, feiert heuer groß runden Geburtstag: Zum 30er wird das Upper Austrian Ladies Linz wiederum Weltklassetennis bescheren.

NOVEMBER Die Tischtennis-Elite gibt sich bei den Austrian Open im Rahmen der ITTF World Tour Platinum in Linz ein Stelldichein. Leider nicht mehr dabei: Ex-Europameisterin Liu Jia.

DEZEMBER Vielerorts im Land wird auch 2020 mit Silvesterläufen beschlossen.

Und zu bester Letzt: Der unermüdlich nach einem Standort für ein Nationalstadion suchende ÖFB-Präsident Leo Windtner wird endlich fündig – die Seebühne in Bregenz soll zu einer multifunktionalen Arena um- und ausgebaut werden. Weil das Ländle fast nicht mehr zu Österreich gehört, können die Nationalkicker immer in den neuen türkis-schwarzen Auswärtsdressen – als ÖVP-Team quasi – antreten,