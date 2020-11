SPÖ OÖ-Klubvorsitzender Makor positiv auf Covid-19 getestet

In der Landtags- und Regierungsriege der SPÖ Oberösterreich ist ein dritter Covid-19-Fall aufgetreten. Klubvorsitzender Christian Makor ist positiv, ergab ein routinemäßiger, privater Test, informierte der Landtagsklub am Donnerstag in einer Aussendung. Er habe sich sofort in Selbstquarantäne begeben.

Makor gehe es gut und er werde vom Home-Office aus arbeiten. Bisher waren schon Landesrätin Birgit Gerstorfer und Landtagabgeordneter Peter Binder nachweislich infiziert.