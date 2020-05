SPÖ kickte für die gute Sache

Linz. Zu Christi Himmelfahrt machte die Maitournee der Landes-SPÖ Halt in Linz. Nach einem Besuch beim Samariterbund in Urfahr, bei der Polizei im Lenaupark und bei der Berufsfeuerwehr in der Wiener Straße ging es für Spitzenkandidat Reinhold Entholzer zum Frühschoppen des Pensionistenverbandes auf den Blaue-Elf-Platz.

Dort schnürte der rote Landeschef dann auch die Fußballschuhe, um sich mit seinem LASK beim Charity-Legendenmatrch mit dem SK Voest zu messen. Ins Dress der Werkself schlüpfte niemand geringerer als der Linzer Bürgermeister Klaus Luger. Den Ehrenanstoß vollführte Landesrätin Gertraud Jahn, vom Spielfeldrand gab Klubchef Christian Makor Anweisungen.

Das Legendenmatch vor etwa 800 Zusehern endete nach einem Elfmeterschießen mit 7:6 für den SK Voest. Entholzer und Luger gelang je ein Treffer, womit das SPÖ-interne Duell unentschieden ausging.

Die Spenden, die während des Spiels gesammelt und von der SPÖ auf 3000 Euro aufgerundet wurden, kommen den Projekten "Hope for Future" (Fußballschule in Nairobi, Kenia), "Alalay" (Straßenkinder) und dem Integrationsteam von BW Linz zugute.