SPÖ-Frauen zu Prammer an der Spitze: "Es ist ein heikles Thema"

Der KURIER berichtete bereits über die Rochade an der Spitze der Linzer SPÖ vergangene Woche: Karin Hörzing ist nicht mehr erste - und somit geschäftsführende Vizebürgermeisterin der Stadt.

Diese Funktion nimmt nun Dietmar Prammer , Bürgermeisterkandidat der Partei, der nun vor der Wahl in Position gebracht wird.

"Ich wollte wissen, wie das Ganze zugegangen ist und was die beiden davon halten", sagt Renate Heitz. Sowohl Tina Blöchl, als auch Karin Hörzing hätten ihr glaubhaft versichert, dass der Schritt für sie total okay sei, dass sie Dietmar Prammer unterstützen und gemeinsam seine Chance für die anstehende Bürgermeister-Wahl vergrößern wollen.

Aus SPÖ-Kreisen hört man zusätzlich, dass die Entwicklung für Tina Blöchl nur temporär sei. Es sei geplant, dass sie - falls Prammer neuer Linzer Bürgermeister wird - wieder die Vize machen könnte oder spätestens nach dem Pensionsantritt von Karin Hörzing in ein, zwei Jahren.

"SPÖ ist nicht mein Thema"

Sonja Ablinger leitet eine Mittelschule in Linz. Zum Wechsel an der Spitze der Linzer SPÖ will sich die ehemalige SPÖ-Politikerin aber nicht äußern. "Die Linzer SPÖ ist wirklich nicht mein Thema, dazu sage ich gar nichts."

Sonja Ablinger hat eine lange Geschichte in der SPÖ, bevor sie 2015 austrat. Als Grund dafür gab sie die Koalition zwischen SPÖ und FPÖ in der Landesregierung Burgenlands.