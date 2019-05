SPÖ eröffnet Duell gegen die FPÖ um den zweiten Platz

Kommentar von Josef Ertl

Die SPÖ hat die erste Bombe im Landtagswahlkampf 2021 gezündet. Sie will die FPÖ als zweitstärkste Kraft ablösen. Angesichts des Ergebnisses von 2015 mit 30 Prozent für die Freiheitlichen und 18 Prozent für die Roten haben sich letztere die Latte hoch gelegt. Ihre Zuversicht gründet auf einer IFES-Umfrage, die der Landes-SPÖ 20 bis 22 und der FPÖ 22 bis 25 Prozentpunkte prognostiziert. Für die ÖVP stehen 36 bis 39 % im Raum (2015: 36,4 %), für die Grünen 8 bis 9 Prozentpunkte (2015: 10,3 %).

ÖVP will 40 Prozent

Bei den Schwarzen gibt es zwei Jahre vor der Wahl ebenfalls strategische Überlegungen. Die ÖVP peilt 40 Prozentpunkte und mehr an, was die Zahl der Regierungssitze auf fünf erhöhen würde. Das wäre die absolute Mehrheit. Damit könnte ÖAAB-Obmann August Wöginger vom Parlamentsklubobmann in die Landesregierung wechseln oder Parteigeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer steigt auf. Für die FPÖ erwarten die Schwarzen 25 % und zwei Regierungssitze.

Für Grüne wird es knapp

Die Grünen sehen sie nicht mehr in der Landesregierung, wie wohl mit Rudolf Anschober und Landessprecher Stefan Kaineder zwei Kapazunder an der Spitze stehen. Sowohl FPÖ als auch SPÖ hätten in diesem Fall zwei Landesräte. Mit dieser Wunschvorstellung könnten sich die Schwarzen den Koalitionspartner aussuchen: FPÖ oder SPÖ, oder allenfalls die Grünen.