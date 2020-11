SPÖ-Basis bestätigt neue Führung von Steyr

Die 1300 Mitglieder der SPÖ Steyr haben über ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. September 2021 abgestimmt. Die Wahlbeteiligung lag bei 25 Prozent. Bürgermeister-Kandidat Markus Vogl wurde mit 96,14 Prozent zum Spitzenkandidaten gewählt. Er soll am 7. Jänner bereits auf das Amt des Vizebürgermeisters nachrücken. Auf Listenplatz zwei wird Anna-Maria Demmelmayr in die Wahl starten. Dahinter folgt Michael Schodermayr, der nicht nur im Gesundheits- und Sozialbereich, sondern auch ehrenamtlich als Vorsitzender der Volkshilfe OÖ tätig ist. Die beiden sollen ab Herbst 2021 als Vizebürgermeister dienen. Auf Platz vier wird Katrin Auer kandidieren. Damit wird sie Stadrätin. Auer war zuvor jahrelang als Leiterin im Steyrer Museum Arbeitswelt tätig. Sie gilt als anerkannte und geschätzte Vertreterin des Kunst- und Kulturbereichs in Steyr. Auch die weiteren „Top 10“-Kandidatinnen und Kandidaten wurden von den Steyrer Mitgliedern mit jeweils über 90 Prozent Zustimmung bestätigt. Auf diesen Plätzen werden Christian Baumgarten, Heidemarie Kloiber, Thomas Kaliba, Lisa Wesp, Georg Stimeder und Evelyn Schröck für die SPÖ ins Rennen gehen.

Neben der Abstimmung über die Gemeinderatsliste wurden den Mitgliedern sechs konkrete Fragen zur Stadtpolitik vorgelegt. Es geht um Wohnbau, Klimaschutz und Verkehr, so Markus Vogl und Georg Stimeder.