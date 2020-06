Sorgerecht-Streit: Kinder müssen gegen ihren Willen zum Vater nach Spanien

Dem OGH-Bescheid geht ein langjähriger Streit voraus: Die Eltern hatten 1996 in Palma de Mallorca geheiratet – er ist Spanier, sie Oberösterreicherin. 2002 wurde die Tochter geboren, 2004 der Sohn. Die Beziehung scheiterte 2012, das Sorgerecht wurde geteilt. Während des laufenden Scheidungsverfahrens hätte die Mutter nicht ausreisen dürfen. Doch das tat sie gegen den Willen des Vaters und hat sich damit der Kindesentführung schuldig gemacht. Auf Mallorca wurde schließlich ihm das volle Sorgerecht übertragen. Zu den Gründen ihrer Abreise erklärt sie: "Er hat nie Alimente bezahlt und ich konnte mir dort keine Existenz aufbauen. Ich wusste ich nicht mehr, wie ich meine Kinder ernähren soll."

Im Salzkammergut habe sie eine eigene Firma gegründet, die Kinder seien in der Schule gut integriert und hätten gute Noten, betont die Mutter. "Es ist nicht fair, dass sie ihr Leben hier hinter sich lassen müssen. Am meisten tut es ihnen weh, dass es dem Gericht und ihrem Vater egal ist, was sie wollen."