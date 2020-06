Sonja C. zittert um Sohn Alexander

Es heißt, sie habe eine Persönlichkeitsstörung, sei eine Borderlinerin, und schlichtweg erziehungsunfähig. Dass man ihr bereits zwei Kinder abgenommen hat, sei die Folge ihres Verhaltens gegenüber dem Jugendamt und es sei nur eine Frage der Zeit, bis man ihr auch das dritte Kind, den zehn Monate alten Sohn, Alexander, nimmt.

Wenn Sonja C. erzählt, was ihr vorgeworfen wird, ist ihr Gesicht versteinert. Sie hält sich für eine gute Mutter, ihre Wohnung ist liebevoll eingerichtet und voll mit Bildern ihrer Kinder. Die elfjährige Nadine lebt bei ihrem Vater in Wien. Sie litt sehr unter der Trennung.

Die dreijährige Desirée wurde vor fast einem Jahr per Gerichtsbeschluss in einem SOS-Kinderdorf untergebracht. Wenn ihre Karenz in zwei Monaten abläuft, befürchtet C., ihr Baby Alexander zu verlieren.