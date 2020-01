„Skifahrer können auch auf Öffis umsteigen“

Und ein erfahrener Wintersportler aus Neuhofen/K. erlebte Ähnliches: „Wir wollten nach Hinterstoder, schon lange vor dem Parkplatz standen wir im Stau. Ich konnte rechtzeitig umdrehen, wir fuhren weiter zur Wurzeralm. Dort war ebenfalls kein Hindenken an einen Parkplatz. Wir fuhren weiter zur Tauplitz und anschließend zum Loser, überall dasselbe Szenario: keine Möglichkeit, das Auto abzustellen und auf die Pisten zu kommen.“

Nichts Außergewöhnliches

„Ja, das stimmt, die Parkplätze in Hinterstoder waren an vier Tagen ausgelastet, bei der Wurzeralm an drei“, bestätigt Karin Kauder, Marketingleiterin der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG. „Das ist aber während der Weihnachtsferien nichts Außergewöhnliches, sondern seit 30 Jahren so.“ Das bestätigt auch der Bürgermeister von Hinterstoder, Helmut Wallner: „Wir hatten tolles Wetter und Top-Pisten. Ja, da gibt es einige Tage im Jahr, an denen dann plötzlich sehr viele Skifahrer kommen. Das können wir aber nicht vorhersagen, das hängt auch sehr stark, vom Wetter ab.“

Derzeit werde an der Bundesstraße eine elektronische Hinweistafel montiert, die künftig über die Auslastung der Parkplätze informieren soll: Und Bürgermeister Wallner hat noch eine Anregung, um das Verkehrsproblem in den Griff zu bekommen: „Skifahrer könnten doch auf Öffis umsteigen. Wer sich in Wien in den Zug setzt, ist in drei Stunden in Hinterstoder und steigt 100 Meter von der Talstation entfernt aus.“ Auch von Linz aus sei die öffentliche Anreise unkompliziert. „Zum Glück werden es jedes Jahr mehr, die öffentlich in unsere Skigebiete kommen“, freut sich Bürgermeister Wallner.