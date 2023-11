Ski-Ticket-Preise in Oberösterreich sind heuer um acht Prozent teurer

Ein Tagesticket für dem Skilift kostet im heurigen Winter in Oberösterreich um acht Prozent mehr als im Jahr zuvor, rechnete heute die AK OÖ vor. Gratis den Berg runter geht es am Feuerkogel, vorausgesetzt man ist vorher mit Muskelkraft aufgestiegen. Skitourengehen samt Pistenabfahrt ist sonst noch am Kasberg, Sternstein, Wurzeralm und Russbach möglich, für Parkplatz und Pistennutzung sind dort 10 bis 15 Euro fällig.

