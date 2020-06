SP fordert Staatsbeteiligung

Der Verkauf der VAI und der damit befürchtete Verlust von Arbeitsplätzen und die Diskussion um die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Linz hat eine politische Diskussion ausgelöst. Landeshauptmannstellvertreter Reinhold Entholzer ( SPÖ) fordert strategische Beteiligungen des Staates an wesentlichen Industriebetrieben. Nur so könne man Industriebetriebe halten. Der Verkauf der Minderheitsbeteiligung des Staates an der voestalpine im Jahr 2003 wird von der SPÖ als Fehler gesehen.

Wirtschaftslandesrat Michael Strugl ( ÖVP) möchte nicht, dass sich der Staat in Form von Beteiligungen bei den Betrieben einmischt: "Das würde diese Situationen nicht verhindern. Wir müssen dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen", sagt Strugl. Kontakt gab es zwischen ihm und Siemens bisher noch keinen.

Unternehmen

Die Linzer Siemens VAI Metals Technologies GmbH beschäftigt derzeit weltweit rund 9000 Mitarbeiter, davon 1600 in Linz. Im Laufe des Vorjahres wurden rund 130 Stellen gekündigt. Der Firmenwert der VAI war zuletzt auf 800 Millionen Euro geschätzt worden. 1995 wurde die VAI aus der voestalpine herausgelöst und in die damals neu gegründete VA Tech eingegliedert. Diese gehört seit 2005 zum Münchner Elektroriesen Siemens. Zum Zeitpunkt der Übernahme setzte die VAI mit 250 Niederlassungen in 190 Ländern 1,6 Milliarden Euro um. VAI, seit 2013 ist Albrecht Neumann an der Spitze, gehört zu den führenden Unternehmen im Stahlwerksbau. Zu den Geschäftsfeldern am Stammsitz in Linz gehören die Stahlproduktion, Kalt- und Warmwalzwerke sowie Schmelzreduktion und Automatisierungslösungen.