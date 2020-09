Sieben Oberösterreicher werden zu Priestern geweiht

Franziskus Schachreiter, geboren in Haag am Hausruck, wird am kommenden Samstag, den, 19. September um 10 Uhr im Linzer Mariendom von Bischof Manfred Scheuer zum Priester geweiht. Um 14.30 Uhr wird er bei einer Segensandacht in der Linzer Karmelitenkirche den Einzelprimizsegen spenden. Die Primiz feiert Franziskus Schachreiter am Sonntag, 27. September um 9 Uhr in der Pfarre Atzbach. Die Nachprimiz feiert er am Sonntag, 4. Oktober 2020 um 9 Uhr in der Pfarre Ostermiething.

In der Schweiz geweiht

Rund um das Hochfest der Apostel Petrus und Paulus (29. Juni) waren heuer etliche Priesterweihen geplant, die aufgrund der Corona-Situation auf den Herbst verschoben wurden. Insgesamt werden sieben Oberösterreicher in diesem Jahr zum Priester geweiht, vier davon in Oberösterreich. Der Oberösterreicher Jakob Berger (*1994 in Linz) wurde am 24. Juni im Priesterseminar der Priesterbruderschaft St. Petrus in Wigratzbad (Schweiz) vom Apostolischen Nuntius Edward Thomas Gullickson zum Priester geweiht.

Fünf Ordensangehörige

Der Prämonstratenser Chorherr Hermann Josef Hehenberger vom Stift Schlägl (*1989 in Linz) wird am 20. September in der Pfarrkirche Aigen von Bischof Manfred Scheuer zum Priester geweiht. Am 26. September weiht Bischof Manfred Scheuer im Stift Schlierbach die Zisterzienserpatres P. Matthäus Haslinger (*1990 in Linz) und P. Jakobus Neumeier (*1994 in Scheibbs) zu Priestern. Kardinal Christoph Schönborn wird am 29. September Br. Martin Thaller (*1991 in Kollerschlag) von der Gemeinschaft „Brüder Samariter FLUHM“ in Klein-Mariazell zum Priester weihen. Am 31. Oktober empfängt der Jesuit Sebastian Ortner(*1988 in Allerheiligen) in Innsbruck von Kardinal Christoph Schönborn die Priesterweihe.