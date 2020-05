Sicherheitsfirma setzte Türsteher mit Vorstrafe ein

Für WKO-Fachgruppenobmann Hans-Peter Daume ist der Fall ein großes Fragezeichen – spätestens seit einer der Mitarbeiter des besagten Unternehmens verkündet hat, dass eine Vorbestrafung in der Branche durchaus üblich sein soll. 30 Sicherheitskräfte sollen in Oberösterreich im Einsatz sein. „60 Prozent davon sind vorbestraft“, schätzt er. „Auf dem Leumundszeugnis schauen wir nur nach, wie schwer das Delikt war.“

Dem widerspricht Daume vehement: „Ein Sicherheitsunternehmen ist verpflichtet, seine Mitarbeiter einer Zuverlässigkeitsüberprüfung zu unterziehen. Sie ist weitreichender als das Leumundszeugnis, weil auch die verjährten Urteile angeschaut werden.“ Dass ein Vorbestrafter über das Treiben in einer Diskothek wachen darf, hält er für undenkbar.

Das Opfer der Schlägerei in Vöcklabruck, Albin G., ist fassungslos. Der 20-Jährige hat selbst einige Zeit als Türsteher gearbeitet. Wegen einer späteren Vorbestrafung habe er selbst keine Chance mehr, in der Branche Fuß zu fassen, sagt er. Bei der Auseinandersetzung in Vöcklabruck wurden ihm zwei Zähne ausgeschlagen.

Disco-Besitzer Klaus Reisinger hat seine Konsequenzen gezogen und auf eigene Security-Männer umgestellt. „Es kann nicht sein, dass man sich vor dem Sicherheitspersonal fürchten muss. Ich habe mich auf die Leasingkräfte verlassen. Jetzt weiß ich es besser.“