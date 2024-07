Showdown in Schärding

FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner will hier demonstrieren, was er den Schwarzen landesweit antun will: ihre 80-jährige Vorherrschaft im Land beenden und durch eine neue, freiheitliche Ära ersetzen.

Das Pikante am Duell ist auch die räumliche Nähe. Brückl kommt ebenso wie die beiden FPÖ-Landesgeschäftsführer Hubert und Erwin Schreiner aus Andorf, Wöginger aus dem vier Kilometer nahen Sigharting. Der ÖVP-Klubobmann beschäftigt wiederum Mitarbeiter aus Andorf. Mit einem Wort: Der Bezirk Schärding ist die kleine Welt, wo die große ihre Probe hält. In der Stadt Wels unter Bürgermeister Andreas Rabl können die Schwarzen studieren, was ihnen blüht, wenn die bürgerliche Mehrheit zu den Freiheitlichen wandert. Die FPÖ erzielte bei der EU-Wahl 30,1 Prozent der Stimmen, die SPÖ 25,5 und die ÖVP sackte auf 17,5 Prozentpunkte ab.