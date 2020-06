Sexy Pamela ganz schüchtern

Man kann nur erahnen, wie oft Pamela Anderson schon zu den Klängen der Baywatch-Hymne eine Bühne betreten hat, wie viele Rettungsbojen sie schon signiert hat und wie oft sie in ihrer Karriere gefragt wurde, warum sie denn keinen roten Badeanzug trägt. Sicher ist nur: Am Freitag gab es für Mrs. Anderson keine Überraschungen in Linz. Der amerikanische TV-Star gab am Nachmittag in der PlusCity Autogramme und war über die Hundertschaft von Fans sichtlich begeistert.

Nach Mitternacht erschien sie mit ihrer Entourage – bestehend aus ihrem Europa-Manager und Lugner-Schwiegersohn in spe, Helmut Werner, ihrer Stylistin Emma und sechs Bodyguards – in der Diskothek Nachtwerft. Sie verhielt sich, wenn man den verwunderten Kommentaren des Publikums lauschte, „relativ unauffällig". Kein Busenblitzer, keine ausschweifenden Champagner-Orgien – nicht einmal ein Tänzchen wagte die scheue Blondine, die bald 45 Jahre alt wird.