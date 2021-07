Sexattacke: Pensionistin biss Vergewaltiger in den Finger

Eva S. habe ihren Angreifer in den Finger gebissen, als er ihr den Mund zuhalten wollte und brüllte aus Leibeskräften, schildert ihr Retter. „Er hat sich in einem Kellerabteil versteckt und wollte, dass wir Hilfe holen, weil er schwer verletzt sei. Mir war klar, dass er uns nur ablenken will, damit er abhauen kann“, schildert der Pensionist die turbulenten Ereignisse. „Ganz sauber war der nicht im Kopf.“ Immer wieder habe der Mann versucht wegzulaufen – „aber keine Chance. Mein Sohn Peter ist viel zu kräftig. Er hat ihn am Arm festgehalten, bis die Polizei gekommen ist.“

Die Beamten führte den 42-Jährigen kurz darauf in Handschellen ab. Da in dem Mehrparteienbau gerade Arbeiter am Werk sind, dürfte der Fremde im Haus nicht weiter aufgefallen sein, vermutet Störinger.