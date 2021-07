Sex und Internet hinter Gittern

Die vom Linzer Anwalt Andreas Mauhart vertretene 24-jährige Beamtin, die Kevin stets dazu anhielt, "vor dem Schlafengehen" alle Nachrichten und Bilder auf dem Handy "brav zu löschen", flog im Sommer 2013 trotzdem auf und quittierte freiwillig den Dienst.

Doch nach den Ergebnissen der BAK-Erhebungen mit Überwachung des Internet- und Handyverkehrs versorgte sie die Gefangenen nicht allein mit modernsten Handys und Drogen.

Der 39-jährige Beamte H. soll diese Dinge ebenfalls in die Justizanstalt Garsten geschmuggelt haben, und zwar in seinem Wagen versteckt, den er häufig zur Reinigung in die anstaltseigene Werkstätte stellte.