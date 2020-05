„Seriosität muss etwas wert sein“

Thomas

In den 80er- und 90er-Jahren brummte der Laden unter seinem Vater, PornokönigPeter Janisch – einer lokalen Berühmtheit. Den Rolls Royce und den Ferrari habe er noch, sagt Kronprinz, der das Unternehmen in einer schwierigen Phase übernommen hat. 2003 hielt er das Internet noch enthusiastisch für „den Vertriebsweg der Zukunft“ – und dieser Meinung ist er immer noch.

Nur: Dass 2007 Youporn aufgetaucht ist, war ein Schlag in die Magengrube. Die Plattform für kostenlose pornografische Inhalte habe die Branche zerstört. Persona non grata ist Fabian T., Geschäftsführer der Firma Manwin, die noch diverse andere Seiten betreut. Wegen Verdachts der Steuerhinterziehung war der Deutsche festgenommen worden. Im Dezember kam er gegen eine Kautionszahlung im zweistelligen Millionenbereich wieder frei. „Dahinter stehen Investoren, die Unsummen hineinpumpen. Mit Marktehrlichkeit oder Seriosität hat so etwas nichts zu tun“, ärgert sich Janisch.