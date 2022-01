Serieneinbrecher wurde nach Flucht wieder in OÖ geschnappt

Eigentlich wäre ein 42-Jähriger wegen einer Reihe von Einbruchsdiebstählen am 16. Dezember vergangenen Jahres vor dem Landesgericht Wels gestanden. Doch dazu kam es nicht: Dem Mann gelang kurz vor der Hauptverhandlung die Flucht. Nun konnte er in seinem vorübergehenden Quartier in Haid wieder festgenommen werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Mann wurde das erste Mal im Sommer 2021 verhaftet. Der Beschuldigte soll zwischen April und Juli insgesamt elf Einbruchsdiebstähle, darunter sieben Wohnhaus-Einbrüche – fast ausschließlich im Bezirk Vöcklabruck – mit einem Beutewert im niedrigen sechsstelligen Eurobereich, verübt haben. Ein geringer Teil der Beute konnte sichergestellt und an die Opfer zurück gegeben werden. Der Kosovare hielt sich trotz eines aufrechten Einreise- und Aufenthaltsverbots für den Schengenraum seit 2020 in Österreich auf.

Neben den Einbrüchen werden dem Beschuldigten auch Betrugsdelikte vorgeworfen. Er soll Landsleuten, unter der Vorgabe sich als Geschäftsmann selbstständig machen zu wollen, Bargeld im fünfstelligen Bereich herausgelockt haben. Der Beschuldigte zeigte sich teilweise geständig.