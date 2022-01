23-jähriger Alkolenker in OÖ versteckte Autoschlüssel in Boxershort

Ein 23-Jähriger, der in der Nacht auf Samstag in Ried im Innkreis als Alkolenker ertappt wurde, verweigerte den Beamten die Herausgabe seines Fahrzeugschlüssels. Der Mann wurde immer aggressiver, die Polizisten legten ihm daher Handschellen an. Seine ebenfalls anwesende Freundin übergab den Beamten schlussendlich die in der Boxershort des Alkofahrers versteckten Schlüssel. Anschließend beruhigte sich der Beschuldigte. Er wird laut Polizei angezeigt.

Der Autofahrer wurde kurz nach 22.00 Uhr in Ried im Innkreis zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Ein dabei durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1 Promille Alkohol im Blut des 23-Jährigen.