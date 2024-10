"Ich gefalle mir so, wie ich bin": Das Lachen der kleinen Hexe

Sie meint nämlich: „ Man ist so, wie man ist, und ich gefalle mir so, wie ich bin .“ Das ärgert die alte Hexe natürlich, und ihre Gesichtszüge werden noch grantiger, als sie es ohnehin schon sind.

So ist es auch im Leben

Ich denke, so ist es auch im echten Leben. Die Leute sollten sich nicht ständig Gedanken darüber machen, was andere über sie denken. Stattdessen sollten sie sich so am wohlsten fühlen, wie sie sind, und nicht versuchen, anderen zu gefallen.

Wir sollten stolz auf unsere kleinen Fehler sein, denn das sind in Wirklichkeit keine Fehler, sondern unsere charmanten, einzigartigen Eigenschaften. Sie machen uns zu dem, was wir sind – zu etwas Besonderem. Und das ist doch ziemlich cool, oder?

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters.