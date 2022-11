Da war sie, die eine, die Beste

Ja, das hätte ich mir so gedacht. Ich hab’ nämlich unserer Omama ein paar Zeilen vorgelesen und sie hat mich gefragt, „weißt du überhaupt, wie lange die Ewigkeit dauert?“ Ich wollte eben sagen, dass ich es eigentlich nicht so genau weiß, als sie weiter meinte „und weißt du überhaupt, was das bedeutet?“ „Nein, eigentlich nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade jetzt in diesem Augenblick so fühle und dass ich ganz sicher bin, dass das noch lange Zeit so sein wird.“ Darauf sagte Omama, „Seppy, eine lange Zeit ist keine Ewigkeit. Ewig bedeutet, dass etwas immer war und immer sein wird, keinen Anfang und kein Ende hat, es ist wie eine Uhr ohne Zeiger. Und wenn du versprichst, dass du jemanden ewig lieben wirst, dann ist das ein Versprechen, das du nicht halten kannst. Und das solltest du niemals tun.“

Christa Koinig ist kĂĽnstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters