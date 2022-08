Den inneren Schweinehund gibt es sehr wohl

von Christa Koinig

Ich bin noch ganz außer Atem, aber ich muss euch diese Geschichte unbedingt erzählen. So wie jedes Jahr verbringen wir auch heuer unsere Sommerferien auf einer Hütte, ein Stückerl weiter unten ist ein See. Da lieg’ ich gern am Ufer und schau’ zwischen grünen Ästen und Zweigen einfach nur in den blauen Himmel. Manchmal zieht ein kleines Wolkerl langsam vorbei, dann verformt es sich und schaut aus wie ein Ungeheuer, oder es löst sich langsam auf und verschwindet da oben im Nichts. Omama schwimmt oft im See, und wenn sie aus dem Wasser kommt, schaut sie mit ihrem blauen Badeanzug aus wie eine Nixe, nur halt ein bisserl älter. Kasperl läuft gern um den See herum.