Man trägt heuer Pink

So weit, so gut. Aber was ich jetzt immer öfter höre, ist, dass man heuer Pink trägt, man also etwas Rosarotes anziehen oder tragen soll. Kleidung, Schuhe oder Taschen. Aber bitte, wer ist „man“? Ich bin’s auf jeden Fall nicht, vielleicht sind’s ja alle anderen? Ich hab’ mich schlaugemacht und ein bisserl nachgeforscht, wer „man“ sein könnte. Also „man“, das sind irgendwie alle Leute oder nur eine Gruppe von Personen oder irgendwer oder jemand Besonderer oder wir oder ich oder du. Jetzt kenn’ ich mich überhaupt nicht mehr aus. Auf jeden Fall bin ich nicht alle und auch nicht irgendwer. Ich bin der Seppy und ich bin einzigartig, und ich mag am liebsten Grün, auch wenn man heuer Pink trägt. Das Grün macht einfach gute Laune und es erwartet dafür keine Gegenleistung, sagt man.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters