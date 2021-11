Hilfe! Die Katze hat mich hypnotisiert

von Christa Koinig

Jetzt regnet es oft, aber das macht mir nichts aus. Ich sitze gern am Fenster und schau’ den Regentropfen zu, wie sie die Scheiben herunter rinnen. Wenn sie dann auf’s Fensterbrett fallen, höre ich es gern, wenn’s „tock-tock-tock“ macht. Ich habe irgendwann einmal gehört, dass man bei so einem regelmäßigen Geräusch ganz leicht jemanden hypnotisieren könnte, und neugierig wie ich bin, möchte ich es gar zu gern einmal ausprobieren. Zufällig sitzt meine Katze neben mir und schaut auch aus dem Fenster. Wenn ich es bei ihr versuche, könnte eigentlich nicht viel passieren, denk’ ich mir. Am besten bringe ich sie dazu, dass sie einschläft. Genau das mache ich! Also stupse ich sie an und sie schaut mir direkt ins Gesicht. Jetzt fällt mir auf, was für faszinierend leuchtende Katzenaugen sie hat. Ich schaue ihr also ganz tief in ihre Augen und sag’ leise zu ihr, „du wirst jetzt ganz schwer, du wirst müde, du wirst einschlafen, tief schlafen, schla ...“. Die Katze schaut mich mit ihren großen grünen Augen an.