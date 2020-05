"Semmelweis-Bande“ in Linz vor Gericht

Wegen schwerer Raube, schwerer Erpressungen sowie anderer Delikte mussten sich am Mittwoch sieben Jugendliche im Landesgericht Linz verantworten. Die 15 bis 17 Jahre alten Burschen hatten von Sommer 2018 bis Dezember 2019 ihr Unwesen in Linz und im oberösterreichischen Zentralraum getrieben. Ein Angeklagter nahm seine Anschuldigungen gegen den Anführer komplett zurück.

Noch vor der Polizei hatte der inzwischen 17-Jährige behauptet, der „Präsi“ genannte Kopf der Bande habe ihm die Taten „angeschafft“. Er sowie seine Kumpels der „Semmelweis-Bande“ sollen Jugendliche beraubt, erpresst, genötigt, bestohlen und betrogen haben.

Davon wollte der Angeklagte am Mittwoch nichts mehr wissen. Es habe keine Semmelweis-Bande gegeben, er will sich nur mit Freunden getroffen haben. Die ihm zur Last gelegten Delikte wie Erpressung stritt er nicht vehement ab, alle habe er aber aus eigenem Antrieb getan. Genaueres konnte er wegen „Gedächtnislücken“ nicht sagen.