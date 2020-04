Semesterkarten für Studenten bis Ende Februar 2021 gültig

Aufgrund der Corona-Krise wurden die Hochschulen in Österreich nur wenige Tage nach Beginn des Sommersemesters geschlossen. Zusätzlich sind Ausgangsbeschränkungen in Kraft getreten. Der Oberösterreichische Verkehrsverbund (OÖVV) reagiert nun auf Anfragen von Studierenden, die ihre Semesterkarten nicht nutzen können, und verlängert die Gültigkeit bis Ende Februar 2021. Alle, die dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen können, erhalten die Kosten rückerstattet. Studierende, deren Wohn- oder Studienort sich ändert, können eine Neuausstellung ihrer Semesterkarte beantragen. Der bereits bezahlte Betrag wird dabei berücksichtigt und entsprechend gegengerechnet.