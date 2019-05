„Seit der Diagnose hatte ich oft Todesangst“

Kurz vor Weihnachten fand dann die Brustoperation statt, der Tumor wurde entfernt, „rechtzeitig zum Christkind war ich wieder daheim.“ Danach folgten 33 Bestrahlungen und ein Reha-Aufenthalt.

Rein äußerlich sieht man der schönen Frau mit der starken Ausstrahlung gar nicht an, was sie in den vergangenen Monaten mitgemacht hat. „Es sagen oft Leute zu mir, du siehst ja eh so gut aus. Die vergessen alle, dass ich ja nicht im Gesicht krank bin.“

Was derzeit als Nachwirkung von den Chemos und Bestrahlungen geblieben ist, sind starke Polyneuropathien, also Gefühlsstörungen, an Händen und Füßen. Die Fingernägel, die komplett unter Eiter gestanden sind, heilen langsam wieder. Physio- und Stromtherapien stehen nun täglich für die zweifache Mama an: „Es dauert sehr lange, bis sich der Körper wieder erholt. Ich merke auch, dass ich mir jetzt meine Kräfte sehr gut einteilen muss, ich kann nicht mehr alles niederreißen.“

Frauen mit ähnlicher Diagnose will die 36-Jährige Mut machen: „Immer optimistisch bleiben, Hilfe einfordern und annehmen, offene Gespräche führen und psychologische Unterstützung suchen. Alleine schafft man sowas nicht.“