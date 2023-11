Empörung über Bootsgarage in Gmundner Seeviertel

Die aktuellen Pläne zur Entwicklung des Areals am Gmundner Seebahnhof sorgen für Diskussionen in der Stadt am Traunsee. Bis 2026 sollen rund 100 Luxuswohnungen, Geschäftslokale und ein Vier-Sterne-Hotel auf dem 21.000 Quadratmeter großen Gelände entstehen.

Besonders Aufsehen erregt die jüngst aufgetauchte Idee einer Bootsgarage unter dem Seeviertel. Sie wäre bereits die vierte Änderung des Bebauungsplans seit 2021.

Im Statement der Baufirma Soravia-Gruppe ist von einer Optimierung die Rede. „Eine Bootsgarage ist jedoch nur eine von mehreren Alternativen, eine Entscheidung zur Umsetzung ist noch nicht gefallen“, heißt es.