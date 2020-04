Seelsorgehotline am Klinikum Wels

„Uns als Seelsorgende ist es vor allem wichtig, trotz aller Einschränkungen für Patienten und Mitarbeiter am Klinikum Wels-Grieskirchen da zu sein“, erklärt Sr. Margareta Sausag stellvertretend für das gesamte Team. „Wir haben eine Seelsorge-Hotline eingerichtet und sind zwischen 10 und 16 Uhr erreichbar.“ Die Klinikum-Seelsorge versucht durch Zuhören und Anregungen die Zuversicht von besorgten Menschen zu stärken. „Auch für Angehörige von schwerkranken Menschen bieten wir telefonische Begleitung an.“

Gestärkt aus diesen Tagen hervorgehen

Wer sich einsam fühlt oder von Sorgen und Ängsten geplagt ist, soll Kontakt zu Ansprechpartnern wie den Seelsorgenden aufnehmen. „Sich selbst in einer Krisensituation wahrzunehmen, bedeutet schon einen Schritt aus der Krise zu wagen“, so Sr. Margareta. „Denn die eigene Bedürftigkeit zu spüren und zu benennen, ermöglicht Kommunikation und löst damit ein Stück Isolation.“ Die eigenen Grenzen zu erfahren, ist eine einschneidende, oftmals schmerzliche Erfahrung und bietet zugleich die Chance zu erleben, „… was im Leben wirklich wichtig ist, auf welche Werte es ankommt, was mir Sinn gibt und worin meine Lebenskraft steckt. Wenn sich das einprägt, ist dies ein großer Gewinn und ein Anker für künftige Zeiten.“