Schwimmer von zwei beherzten Radfahrern in OÖ aus Wehr gerettet

Zwei couragierte Radfahrer haben am Samstagnachmittag einen 19-jährigen Schwimmer aus einer Wehr in Oberösterreich gerettet. Der Teenager aus dem Bezirk Vöcklabruck, der mit seinem 45-jährigen Vater vom Attersee aus die Agerwehr durchschwimmen wollte, wurde laut Polizei vom Sog zurückgezogen, in die Wehr gerissen und mehrfach unter Wasser gedrückt. Die beiden Radfahrer, 46 und 20 Jahre alt, sprangen unter Einsatz ihres Lebens ins Wasser und retteten den 19-Jährigen ans Ufer.

Jugendlicher bei Bewusstsein

Der Wehrbereich ist mit Absperrbändern und den Warnhinweistafeln "Schwimmen verboten - Lebensgefahr" gekennzeichnet, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich informierte. Der 19-Jährige war ein Stück vor seinem Vater geschwommen und hatte die Wehr bereits hinter sich gelassen, als es um 14.45 Uhr zu dem Unfall kam.

Die aus dem Bezirk Vöcklabruck stammenden Radfahrer hatten die gefährliche Situation erkannt und sofort reagiert. Nachdem die beiden den Burschen mit Hilfe des Vaters an Land gezogen hatten, war der Jugendliche bei Bewusstsein, aber nicht ansprechbar. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert. Nach der Lebensrettung kämpfte auch der Vater mit Kreislaufproblemen. Die Rettung brachte ihn ebenfalls ins Spital nach Vöcklabruck.