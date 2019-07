Zu einem Wohnungsbrand kam es am späten Donnerstagabend aus noch ungeklärten gründen in einem Mehrparteienhaus in Wels.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden, der 59-jährige Mieter der Erdgeschoßwohnung musste allerdings schwer verletzt in das Klinikum Wels gebracht werden.