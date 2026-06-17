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Oberösterreich

Schwerpunktkontrolle Linz-Land: Alkolenker und Drogenfund

Bei einer Verkehrsschwerpunktkontrolle in Linz-Land hielt die Polizei einen Suchtgiftlenker, drei Alkolenker und einen Fahrer ohne gültige Lenkberechtigung an.
17.06.2026, 09:22

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Zwei Polizisten stehen neben einem Streifenwagen.

Zwölf Stunden führte das Bezirkspolizeikommando Linz-Land eine Verkehrsschwerpunktkontrolle entlang der sogenannten Roadrunnerhotspots im Bezirk durch: Von Dienstag 14 Uhr bis Mittwoch 2 Uhr waren fünf Streifen im Einsatz und kontrollierten insgesamt 164 Fahrzeuge. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten mehrere schwerwiegende Verstöße fest.

205 Anzeigen und 41 Kennzeichenabnahmen bei Schwerpunktkontrollen

Zu den gravierendsten Vorfällen zählte die Anhaltung eines Suchtgiftlenkers, der von einer Amtsärztin für fahruntauglich befunden wurde. Darüber hinaus wurden drei Fahrzeuglenker angehalten, die im Verdacht stehen, alkoholisiert am Steuer gesessen zu haben: Einer von ihnen hat einen Atemluftalkoholwert von über 0,8 Promille aufgewiesen, bei zwei weiteren Fahrern lag der Wert darunter.

Kein Führerschein, aber Cannabiskraut

Bei einer Standkontrolle wurde zudem ein polnisches Fahrzeug überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der Zulassungsbesitzer auf dem Beifahrersitz saß, während der tatsächliche Lenker nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war. Da keine Sicherheitsleistung erbracht wurde, brachten die Beamten eine Radklammer am Fahrzeug an.

Hunderte Kontrollen bei Polizei-Aktion auf der Donauinsel

Bei der anschließenden Durchsuchung des Pkw wurden eine geringe Menge Cannabiskraut, ein Grinder mit Cannabisanhaftungen, eine Cannabispfeife sowie eine Feinwaage sichergestellt.

Bilanz: Dutzende Organmandate und zahlreiche Anzeigen

Die Gesamtbilanz der Schwerpunktkontrolle fiel deutlich aus: Neben zwei Sicherheitsleistungen und einer Kennzeichenabnahme wurden drei besondere Überprüfungen des Fahrzeugs sowie 15 sonstige Anzeigen erstattet. Bei den Organmandaten dominierten Geschwindigkeitsübertretungen mit 34 Fällen, dazu kamen acht Handyverstöße, sieben Gurtverstöße und sieben sonstige Organmandate.

Blaulicht Oberösterreich Linz
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