Schwerpunktkontrolle Linz-Land: Alkolenker und Drogenfund

Zwölf Stunden führte das Bezirkspolizeikommando Linz-Land eine Verkehrsschwerpunktkontrolle entlang der sogenannten Roadrunnerhotspots im Bezirk durch: Von Dienstag 14 Uhr bis Mittwoch 2 Uhr waren fünf Streifen im Einsatz und kontrollierten insgesamt 164 Fahrzeuge. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten mehrere schwerwiegende Verstöße fest.

Zu den gravierendsten Vorfällen zählte die Anhaltung eines Suchtgiftlenkers, der von einer Amtsärztin für fahruntauglich befunden wurde. Darüber hinaus wurden drei Fahrzeuglenker angehalten, die im Verdacht stehen, alkoholisiert am Steuer gesessen zu haben: Einer von ihnen hat einen Atemluftalkoholwert von über 0,8 Promille aufgewiesen, bei zwei weiteren Fahrern lag der Wert darunter.

Kein Führerschein, aber Cannabiskraut

Bei einer Standkontrolle wurde zudem ein polnisches Fahrzeug überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der Zulassungsbesitzer auf dem Beifahrersitz saß, während der tatsächliche Lenker nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war. Da keine Sicherheitsleistung erbracht wurde, brachten die Beamten eine Radklammer am Fahrzeug an.