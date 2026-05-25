205 Anzeigen und 41 Kennzeichenabnahmen bei Schwerpunktkontrollen

Ein groß angelegter Verkehrsschwerpunkt im Bezirk Linz-Land brachte am Pfingstsonntag eine beachtliche Bilanz: Von 16 Uhr bis 2 Uhr Früh kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Bezirksinspektion gemeinsam mit Kräften der Landesverkehrsabteilung, des SPK Linz , des BPK Wels-Land , der BH Linz-Land sowie Sachverständigen der OÖ Landesregierung den Fahrzeugverkehr in der Region.

Erfolgreiche Bilanz der Schwerpunktaktion

Die Ergebnisse der rund zehnstündigen Kontrollaktion sind eindrucksvoll, wie die Polizei berichtet: 41 Fahrzeugen wurde das Kennzeichen abgenommen, 205 Anzeigen wurden aufgrund technischer Mängel erstattet. Weitere 27 Anzeigen betrafen Verstöße im Bereich Lärmmessung und Abgasanlage. Zusätzlich wurden 106 Organmandate ausgestellt sowie 68 weitere Anzeigen wegen sonstiger Vergehen erhoben. Die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land verhängte darüber hinaus Strafen in fünfstelliger Euro-Höhe.

Parallel zur Verkehrskontrolle überwachten die Einsatzkräfte auch eine Veranstaltung im Bezirk, die nach Angaben der Polizei sehr friedlich verlief. Lediglich gegen Ende war der Einsatz von Polizeikräften notwendig, um eine geordnete Ausfahrt der Teilnehmer zu gewährleisten.