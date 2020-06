Am südlichsten Punkt Böhmens

Ein paar Kilometer nördlich des Kurstädtchens erinnert die sogenannte Schwedenschanze an die Auseinandersetzungen. Sie liegt an der alten Salzstraße, die nach Hohenfurth führt. Denn in Hohenfurth konnte die Moldau an einer bestimmten Furth ohne Brücke überquert werden. Daher auch der Name. Die Schwedenschanze wurde 1641 durch Konrad von Baltasar von Starhemberg als Grundherr im Auftrag des Landeshauptmanns von Österreich ob der Enns errichtet, sie war rund drei Kilometer breit. Sie reichte bis Weigetschlag, „wo Armbrustbolzen gefunden wurden. Die Schanzanlagen gehen bis in die Zeit der Hussitenkriege zurück“, so Lehner.