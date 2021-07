Schwarm mit 100 Drohnen: Geburtstagstanz am Nachthimmel

Partner der Ars Electronica bei dem Projekt ist der Elektronik-Konzern Intel. " Drohnen werden in Zukunft eine sehr wichtige Computerplattform darstellen. Intel arbeitet deshalb an Lösungen, die es einem Piloten erlauben, mehrere Drohnen gleichzeitig zu steuern. Wir sind überzeugt, dass sich der Drohnenindustrie dadurch völlig neue Möglichkeiten und Chancen bieten werden", kommentierte Intel-Manager Anil Nanduri.

Geplant ist, dass am 10. September um 19.45 Uhr in Gruppen insgesamt 100 mit LED-Lichtern bestückte Spaxels vom Donauufer in Urfahr abheben. 30 Meter über der Donau werden dann die verschiedensten spektakulären Lichtformationen gezeigt. Was genau zu sehen sein wird, blieb vorerst ein Geheimnis. Die rund siebenminütige Flugshow wird mit Musik des Linzer Soundkünstlers und Komponisten Sam Auinger unterlegt sein. Die visualisierte Klangwolke trägt den Titel "Fluss des Wissens".

Schon vorweg bedankte sich Rektor Meinhard Lukas für das Weltrekord-Präsent. Er drückte zugleich auch seine Hochachtung vor dem AEC als "Inbegriff des technologischen Fortschrittes" aus. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger ( SPÖ) betonte einmal mehr, wie wichtig es ihm sei, dass derartige gesellschaftliche Ereignisse im öffentlichen Raum stattfinden.