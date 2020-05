Suizid: Schüler wehren sich gegen Mobbing-Vorwurf

Nach dem Selbstmord der 13-jährigen Elisabeth F. aus Linz-Ebelsberg melden sich nun ihre Mitschüler zu Wort. In einem Leserbrief an jene Zeitung, die behauptet hat, das Motiv sei Mobbing in der Schule gewesen, schreiben sie: „So etwas haben wir nie gemacht!“ Und sie machen ihrem Ärger Luft: „Sie wissen gar nicht, wie es ist, jemanden sehr Wichtigen zu verlieren und dann in der Zeitung zu lesen, dass man am Tod Schuld hat!“

Elisabeth sei eine liebe Freundin gewesen. Nur wenige hätten von ihrer schweren Hauterkrankung, die laut den Eltern das Motiv für die Verzweiflungstat gewesen ist, gewusst. Die Verfasser sind schockiert über den plötzlichen Freitod – man habe den Eindruck gehabt, es sei ihr in letzter Zeit wieder besser gegangen.