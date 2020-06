Schüler fand Rohrbombe

Papa, ich glaub’ ich hab’ eine Bombe gefunden.“ Mit diesem Anruf versetzte der 15-jährige David Wieshaider seinem Vater am Dienstag einen leichten Schock. Der Junior war beim Eggen auf dem Feld der Eltern in Fischlham auf einen rätselhaften Sprengsatz gestoßen.

„Ich bin auf dem Traktor gesessen und hab’ plötzlich ein Metallstück im Acker stecken gesehen“, erzählt der Landwirtschaftsschüler. Der junge Mann stieg ab und begutachtete das 21 cm lange bzw. 3,5 cm breite Rohr, das an den Enden mit Muttern verschraubt war.

„Es hat ausgeschaut wie ein Stück Wasserleitung. Erst als ich die 30 cm lange Zündschnur gesehen hab’, ist mir bewusst geworden, dass das etwas ganz Gefährliches sein könnte.“

Zu dem Zeitpunkt hielt er das Fundstück bereits in den Händen. Er ging vorsichtig mit dem Rohr bis zum Feldrand, wo er es sachte zu Boden legte. „Das war vielleicht nicht so gescheit“, betont der 15-Jährige. Mit dem Handy verständigte er den Vater, der sich auf seinem Hof aufhielt.