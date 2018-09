„Schön spielen, die Großen ärgern“

Deshalb habe sich am Saisonziel – ein Platz in der oberen Tabellenhälfte, wenn möglich im oberen Drittel – nichts geändert. Der Coach übersetzt es ins Sportliche: „Soweit es geht und es die Gegner zulassen einen attraktiven Fußball spielen. Und so lange wie möglich die Großen ärgern.“ Generell nennt Sageder seine Aufgabe bei den Blau-Weißen „brutal spannend“. Alleine wegen seiner Fans sei der Verein etwas Besonderes und zudem im Aufbruch.

Vor Monaten noch eher im Amateurbereich angesiedelt, entwickle er sich in Richtung Profibetrieb. Etwa die Hälfte der Spieler kickt hauptberuflich. Zugleich möchte der Klub für junge Talente aus der Region interessant sein, indem er den Nachwuchs aus der zweiten Mannschaft im Training an die Profis heranführt: die Amateure in der Bezirksliga Nord als Startrampe. Für den gelungenen Saisonauftakt belohnt sich Blau-Weiß in der Länderspielpause mit einem Testspiel gegen den deutschen Zweitligisten SSV Jahn Regensburg, mit dem eine Fanfreundschaft besteht. 12. Oktober, 16 Uhr, Donauparkstadion.