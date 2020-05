Schmieraktion im KZ: Polizei hat neue Spur

Die Sprüche "Türkenrass ab ins Gas", "Sieg heil" und ein Hakenkreuz waren damals an der Außenmauer mit schwarzem Lackspray auf einer Länge von 20 Metern aufgeschmiert worden. Einige Tage danach wurde auch ein mit einem Hakenkreuz beschmiertes türkisches Kindergrab am Friedhof Mauthausen entdeckt. Einen Zusammenhang mit der Schmieraktion in der KZ-Gedenkstätte hielt die Polizei für möglich. Für Hermann Krenn ( SPÖ), Mitglied des Unterausschusses "Extremismus", sei es extrem wichtig, dass die Polizeibeamten "jetzt dran bleiben". "Wir dürfen den Fall nicht zur Seite legen, sondern müssen alle Mittel einsetzen."