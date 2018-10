Schlechte Noten für Schulessen: Stadt schickt Profi-Verkoster

Oberösterreich.

Konsequenzen, weil

die Speisen in Wels bei einem Greenpeace-Check

nicht gut abschnitten. Die schlechte Bewertung des Mittagessens in ihren Kindergärten und Pflichtschulen durch die Umweltorganisation Greenpeace hat sich den Stadtpolitikern in Wels auf den Magen geschlagen. Weil sich die Beschwerden über Geschmack und Qualität des Essens häufen, könnte die Stadt bald sogenannte „Mystery-Eater“ – also professionelle Essensverkoster – in die Schulspeisesäle entsenden. Für den morgigen Donnerstag bittet Bürgermeister Andreas Rabl ( FPÖ) zu Tisch: Allerdings wird an diesem runden Tisch nicht geschmaust, sondern diskutiert.

In 25 österreichischen Städten nahm Greenpeace einen Check des öffentlichen Kinderessens vor. Die Speisen wurden anhand ihres Bio-Anteils, ihrer Regionalität und der Auswahl an fleischlosen Gerichten bewertet. In allen drei Kategorien landete Wels mit Dornbirn und Kapfenberg unter den Schlusslichtern.

Zwischen den beiden zuständigen Referenten im Stadtsenat, Margarete Josseck-Herdt ( FPÖ) und Johann Reindl-Schwaighofer ( SPÖ) kam es deshalb zum Disput. Schulreferent Reindl-Schwaighofer habe die Greenpeace-Befragung ignoriert, weshalb es zur schlechten Bewertung kam, behauptete die Kindergartenreferentin. Es sei ärgerlich, dass die hervorragende Qualität des Essens in den Kleinkindereinrichtungen kaum bewertet wurde, ärgerte sich Josseck-Herdt. Das ließ Schulstadtrat Reindl-Schwaighofer nicht auf sich sitzen: Er veröffentlichte daraufhin die Korrespondenz mit Greenpeace, wo er auf die Zuständigkeit der Stadtratskollegin hinwies. Wider Willen musste er sich dafür verteidigen, dass das Schulessen 2014 aus Kapazitätsgründen ausgeschrieben werden musste und nun von einer deutschen Firma zugekauft wird. „Ich schlage bereits seit Jahren vor, eine neue eigene Großküche für täglich 2500 Portionen zu bauen. Dann könnten wir Speiseplan, Regionalität und Bio-Anteil selbst bestimmen“, betont Reindl-Schwaighofer.