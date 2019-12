„Schlafen ist die beste Vorbeugung“

Etwa 1400 Menschen starben in der vergangenen Grippesaison 2018/19 an Influenza – eine erschreckende Zahl. Dennoch herrscht hierzulande immer noch die Auffassung, dass ein bisschen Schnupfen und Fieber doch nicht so schlimm sein können.

„Vor allem ältere Menschen und alle mit chronischen Vorerkrankungen und somit einem schwachen Immunsystem zählen definitiv zur Risikogruppe. Und diese Gruppe ist groß“, erklärt Georg Palmisano, oberösterreichischer Landessanitätsdirektor.